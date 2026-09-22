23 yaşında hem işçi hem yetiştirici: Devlet desteğiyle 100 küçükbaş aldı

Anne Dilber Çakmak da aldıkları destek dolayısıyla yetkililere teşekkür ederek, "Bu işi herkes yapsın. Gençler yapsın. Devletimiz de zengin olsun, bu işle uğraşanlar da zengin olsun. Gerçekten çok güzel bir iş." diye konuştu.