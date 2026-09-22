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SPK pay geri alımlarında toplam bedel sınırını geçici olarak kaldırdı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SPK pay geri alımlarında toplam bedel sınırını geçici olarak kaldırdı

SPK, pay geri alımlarına ilişkin ilke kararı yayımladı.

Kararda, ikinci bir duyuruya kadar pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.

SPK’nın yayımladığı ilke kararı şu şekilde:

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verilmiştir.

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