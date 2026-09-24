Ferda Bakay Saka’ya Türkiye–ABD İş Birliğine Katkılarından Dolayı Plaket

Saka’ya plaketi, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı takdim etti. Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren programa Bank of America Başkan Yardımcısı Asgar Hussain de katıldı.

Kariyeri boyunca özellikle uluslararası ve Amerikan şirketleriyle çalışan Ferda Bakay Saka, lüks markalar, medya, marka yönetimi ve iletişim alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip. Tiffany & Co. başta olmak üzere mücevherat ve lüks tüketim sektöründeki markalarla çalışan Saka; medya alanında ise MTV Music Television,Discovery Channel, History Channel ve Nickelodeon gibi dünyaca tanınan uluslararası televizyon markalarının Genel Müdürlüğünü uzun yıllar çalışmalar yürüttü.

Uluslararası marka yönetimi ve iletişim alanındaki deneyimini farklı sektörlere taşıyan Saka, bu birikimiyle Türk ve Amerikan iş dünyası arasında yeni bağlantıların kurulması, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve Türk markalarının global pazarlardaki görünürlüğünün güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ferda Bakay Saka’ya takdim edilen plaket, Türkiye–ABD arasındaki ticari ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine ve iki ülke iş dünyası arasındaki iş birliklerine sunduğu katkıların bir takdiri olarak verildi.