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  • ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi: Beklentilerin altında kaldı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi: Beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 19 Eylül haftasında düşüş gösterdi. 197 bine inen başvurular, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi: Beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişilik azalışla 197 bine geriledi.

Piyasa beklentisinin altında kaldı

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 201 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 196 binden 198 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 1750 kişi azalarak 202 bin 250'ye indi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 12 Eylül ile biten haftada 2 bin artışla 1 milyon 719 bine yükseldi.

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