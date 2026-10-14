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Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını söyleyerek "İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün." dedi.

Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün

Trump, Alaska eyaletinin Wasilla kentinde 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine yönelik mitinginde, İran ile gerilime ilişkin konuştu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağına ilişkin sözlerini yineleyen Trump, "İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün. Onlara günlerini göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, gelecek 20 yılda Tayvan'ın, Alaska'da planlanan boru hattı projesi kapsamında elde edilecek sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yüzde 30'unu satın almayı kabul ettiğini duyurdu.

Mitinge katılan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de yaptığı açıklamada Tayvan'ın Alaska'daki boru hattının geliştirilmesi için 4,4 milyar dolar yatırım yapma taahhüdü verdiğini belirtti.

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