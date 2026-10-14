Küresel piyasalar yön arayışı sürüyor: Gözler ABD enflasyon verisinde

ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonra uygulayacağı politikalara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinden dolayı ülkede enflasyonun hızlanması bekleniyor.

Fed'in politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakması öngörülüyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerginlikler de küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 106,3 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ABD Kongre ara seçimleri yaklaşırken, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artmasından rahatsız olduğunu belirterek, "Seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım." değerlendirmesini yaptı.

Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor

Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in bu yıl bir kez daha faiz artışına gitmesi gerekebileceğine dair görüşünü değiştirmediğini ancak sonrasında daha fazlasının yapılması gerektiğine inanmadığını söyledi.

Gelecek yıl neler olacağının görülmesi gerektiğini belirten Williams, ekonomiyi pek çok farklı unsurun etkilediğini, dolayısıyla verileri izlemeye devam edeceklerini anlattı. Williams, "Hala dezenflasyonist güçlerin devrede olduğuna inanıyorum. Gelecek yıla dair enflasyon öngörüm, enflasyonun önemli ölçüde gerilemesi yönünde." dedi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geriledi

Williams'ın açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan azalışla yüzde 5,21'e geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 102,2 seviyesinde bulunurken, altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 158 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, eylülde önceki aya göre 920 bin varil artarak 25 milyon 97 bin varile yükseldi. OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine ilişkin artış tahminini aşağı yönlü, gelecek yıl için ise yukarı yönlü revize etti.

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF), Mali İzleme Raporu'na ilişkin blog yazısında, yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığını ve güvenilir mali konsolidasyon adımlarının daha acil hale geldiğini bildirdi.

Diğer taraftan ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin en büyük ikinci bankası Bank of America'ya, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uygulandığını bildirdi.

New York borsası satış ağırlıklı seyretti

New York borsası, çip şirketlerinin hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle dün satış ağırlıklı bir seyir izledi. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3,6, SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,2, AMD'nin hisseleri yüzde 1,9 ve Western Digital'in hisseleri yüzde 1,6 ​değer kaybetti.

Öte yandan ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo finansal sonuçları açıkladı. JPMorgan Chase'in karı ve geliri beklentilerin altında kalırken, bankanın hisseleri yüzde 1'e yakın azaldı.

Karı ve geliri tahminleri aşmasına rağmen, Citigroup'un hisseleri yüzde 5,6 düştü, Goldman Sachs'ın hisseleri de yüzde 0,2 geriledi. Wells Fargo'nun karı beklentilerin üzerinde gelirken, geliri tahminlerin altında kaldı. Bankanın hisseleri yüzde 3,1 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de ikinci el konut satışları, eylülde yüzde 1,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,35, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 gerilerken, S&P 500 endeksi yatay seyretti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları da satış ağırlıklı seyretti

Avrupa borsaları, teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen düşüşlerin etkisiyle dün satış ağırlıklı seyretti. Hollandalı yarı iletken şirketi ASML'nin hisseleri yüzde 4,1 değer kaybederken, Alman teknoloji şirketi Infineon'un hisseleri yüzde 2,6, Aixtron'un hisseleri yüzde 3,4 ve Suss Microtec'in hisseleri yüzde 3,5 geriledi.

Alman otomotiv üreticisi BMW üçüncü çeyrekte küresel satışlarının Çin pazarındaki daralma nedeniyle yüzde 6,3 azalarak 551 bin 72'ye gerilediğini açıkladı. Buna karşın şirketin Avrupa'daki elektrikli araç talebinden destek bulmasıyla hisseleri günü yüzde 2,4 kazançla kapattı.

Makroekonomik veri tarafında Almanya'da eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yatay seyretti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izliyor

Asya borsaları, New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla yeni günde alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Asya'da bugün Çin'de açıklanan makroekonomik veriler öne çıktı.

Çin'de eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 5 yükselerek, Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Beklentiler ÜFE'nin yüzde 3,8 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE eylülde yıllık bazda yüzde 0,9 artarak ağustos ayına göre ılımlı bir şekilde hızlansa da beklentilerin altında kaldı.

Yükselen enerji fiyatları ülkede üretici fiyatlarındaki artışta etkili oldu. Bununla birlikte, ÜFE'deki artış, ülkenin deflasyonist baskılardan kademeli olarak uzaklaştığına işaret ediyor.

Beklenenden düşük çıkan TÜFE verisi ise Çin'de iç talebin hala canlılık göstermediğini ortaya koyuyor.

Çin'de eylülde yıllık bazda ihracat yüzde 36,3, ithalat yüzde 31 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ağustosta yıllık bazda ihracat yüzde 25, ithalat yüzde 28,2 artmıştı.

Söz konusu veri ülkede ihracat ve ithalattaki artışın ivme kazandığını gösteriyor.

Analistler, Çin ekonomi yönetiminin hem kısa hem de uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmak amacıyla daha fazla politika desteği uygulayabileceğini belirtti.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 29 Eylül'de reel ekonomiyi desteklemek üzere 3 politika bankasının 1 yıl vadeli kredi faiz oranlarını 25 baz puan indirmişti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yatay bir seyir öne çıkıyor.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazanarak 12.250,68 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 değer kazandı.

Dolar/TL dün günü önceki kapanışın yüzde 0,16 üstünde 49,3742'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 49,3898'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 ABD, MBA haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, eylül ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed Bej Kitap raporu