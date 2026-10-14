Altın fiyatlarında yatay seyir! 14 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, piyasaların ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandığı 14 Ekim Çarşamba gününde yatay bir seyir izliyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin yeni sinyaller almak için enflasyon verisini beklerken, verinin faiz beklentileri üzerindeki olası etkisi de yakından takip ediliyor.

Piyasalardaki gelişmelerin ardından güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...