ARA
DOLAR
49,40
0,03%
DOLAR
EURO
55,46
0,67%
EURO
ALTIN
6537,00
-0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatlarında yatay seyir! 14 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

Altın fiyatlarında yatay seyir! 14 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin ipuçları aradığı ABD enflasyon verisi öncesinde çarşamba günü yatay bir seyir izledi. Piyasalardaki gelişmelerin ardından güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yatay seyir! 14 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, piyasaların ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandığı 14 Ekim Çarşamba gününde yatay bir seyir izliyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin yeni sinyaller almak için enflasyon verisini beklerken, verinin faiz beklentileri üzerindeki olası etkisi de yakından takip ediliyor. 

Piyasalardaki gelişmelerin ardından güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 14 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 14 Ekim 2026

Alış: 4.162,26 dolar

Satış: 4.162,88 dolar

2 14 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

14 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.587,25 TL

Satış: 6.588,27 TL

3 14 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

14 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.680 TL

Satış: 10.761 TL

4 14 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

14 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.360 TL

Satış: 21.515 TL

5 14 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

14 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.189,63 TL

Satış: 42.021,70 TL

6 14 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

14 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.618 TL

Satış: 42.915 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
0
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL