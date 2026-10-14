BMW’nin Çin pazarındaki kaybı derinleşiyor: Bu yılın 3. çeyreğinde küresel satışlar yüzde 6,3 geriledi

Alman otomotiv devi BMW Group, Çin pazarındaki belirgin satış kaybının etkisiyle 2026 yılının üçüncü çeyreğinde küresel araç teslimatlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3’lük bir düşüş yaşandığını bildirdi. Çin’deki yerel üreticilerle artan rekabetin baskısı altında kalan grup, Temmuz-Eylül döneminde toplam 551.072 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Bünyesinde Mini ve BMW markalarını barındıran şirket, Çinli üreticilerin pazar payını artırmasıyla satış hacmi gerileyen son Alman otomobil üreticisi oldu. Şirketin Çin’deki teslimatları yıllık bazda %24,8 oranında azalarak 114.355 seviyesine gerilerken; ABD ve Avrupa pazarlarında dengeli bir seyir izlendi. Düşüşe rağmen BMW’nin teslimatları ABD’de %2,5, Avrupa’da ise %2,7 oranında artış gösterdi.

Elektrikli araç segmentindeki büyümesi devam ediyor

Sektör genelinde yaşanan bu yavaşlama yalnızca BMW ile sınırlı kalmadı. Alman rakipler Volkswagen, Mercedes-Benz ve Porsche AG de Çin pazarındaki keskin satış kayıpları nedeniyle üçüncü çeyrekte teslimatlarının gerilediğini duyurdu. Öte yandan, BMW’nin elektrikli araç segmentindeki büyümesi devam etti. Şirketin grup düzeyindeki tam elektrikli araç teslimatları, aynı dönemde %7,2’lik bir artış kaydederek olumlu bir performans sergiledi.

BMW Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Goller, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Zorlu küresel pazar koşullarına rağmen Avrupa ve ABD'de konumumuzu iyi korumayı başardık. Özellikle tamamen elektrikli araçlara yönelik güçlü sipariş alımının devam etmesi, uyguladığımız stratejinin doğruluğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.