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Hizmet üretim endeksinde dikkat çeken tablo! Yıllık artış, aylık düşüş

Hizmet üretim endeksi, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 yükselirken, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Hizmet üretim endeksinde dikkat çeken tablo! Yıllık artış, aylık düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini yayımladı. 

Buna göre, hizmet üretim endeksi 2026 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. 

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 10,4 oranında artış gösterdi.

İdari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,3 azaldı.

Hizmet üretim endeksinde dikkat çeken tablo! Yıllık artış, aylık düşüş-1

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,3 oranında azalış gösterdi

Hizmet üretim endeksi 2026 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri ve konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı.

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,6, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,1 azaldı.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,1 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,6 oranında artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksinde dikkat çeken tablo! Yıllık artış, aylık düşüş-2
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Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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