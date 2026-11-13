Adıyaman tekstili dünyaya açıldı: Üreticilerin yüzde 57'si e-ihracat yapıyor

Tekstil ve örme giyim tedarik üslerinden birine dönüşen şehirdeki satıcılara son bir yılda yurt dışından ulaşan siparişler rekor seviyede artarken, 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen programlar Adıyamanlı üreticilerin ayağa kalkmasına yardım etti.

Şirketin Adıyamanlı KOBİ, üretici ve esnafa sağladığı destekler, şehrin kısa sürede eski seviyesine ulaşmasına katkı sağladı. Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Trendyol tarafından başlatılan "Yanınızdayız" projesi de deprem bölgesindeki üreticiler ve esnafı e-ticaretle buluşturmak üzere uygulamaya konuldu.

Proje, KOBİ ve üreticilerin dijital ticaret ekosistemine katılmasını, ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlara ulaştırmasını ve yeni müşterilere erişmesini destekledi.

Proje, deprem sonrası bölgesel kalkınmayı kısa sürede sürdürülebilir bir büyüme modeline dönüştürdü. Atılan adımlarla Adıyamanlı üreticilerin e-ihracat sipariş hacmi tırmanış gösterip deprem öncesi seviyeleri aştı.

Söz konusu veriler, kentin son bir senede yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2,9 milyon sipariş aldığını ortaya koydu. Bir önceki yıla göre toplam sipariş artış oranı yüzde 173'ü bulurken, kentin moda ve tekstil, ev elektroniği ve ev tekstili gibi kategorilerde Türkiye ortalamasından belirgin şekilde daha hızlı büyüdüğü görüldü.

Adıyaman'daki üreticilerin yüzde 57'si yurt dışına e-ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye ortalamasının hayli üzerindeki bu rakam, satıcıların e-ihracata katılım oranı açısından kenti Türkiye'nin 8. şehri yaparak ilk 10 arasına taşıdı.

Son bir yılda e-ihracata başlayan üreticilerin oranı ise yüzde 65 arttı. Adıyaman'a yurt dışından gelen net sipariş sayısındaki artış ise yüzde 170'i aştı.

Kentin e-ihracat rotaları, Azerbaycan, Körfez bölgesi ile Orta ve Doğu Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya uzanıyor. Şirket verilerine göre, Adıyamanlı üreticilerin yurt dışına en fazla satış gerçekleştirdiği ilk 5 ülke Azerbaycan, Suudi Arabistan, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan oldu.

Adıyaman ürünlerine ilgi gösteren Azerbaycanlı müşterilerin verdiği siparişler, şehrin toplam e-ihracat hacminde beşte birden fazla bir orana ulaştı.

Adıyamanlı üreticilere sınır ötesinden gelen siparişlerde ise tekstil ürünlerinin ağırlığı göze çarpıyor. Adıyaman'dan yurt dışına gönderilen ilk 10 ürün listesinde, ilk 6 sıra tekstile ait oldu. Tshirt, atlet, bluz, sweatshirt, elbise, eşofman takımları, pijama, ev giyim ve tayt gibi ürünler öne çıkarken, çatal, bıçak, kaşık takımları, mutfak gereçleri ve saatler de listeye girdi.

Adıyamanlı satıcıların en çok ürün gönderdiği şehirler listesinde İstanbul ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip ediyor.

"Üretim potansiyelini yeniden ayağa kaldırmak, her zaman en öncelikli hedefimiz oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin ekonomisini ve üretim potansiyelini yeniden ayağa kaldırmanın, her zaman en öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Söz konusu süreçte, Yanınızdayız projesi ve iş ortaklarının sağladığı katkıların, sanayici ve esnafın toparlanarak sınırları aşmasına önemli destek sunduğunu aktaran Torunoğlu, "Bugün kentimizdeki üreticilerin yüzde 57'sinin e-ihracat yapar hale gelmesi ve Adıyaman'ımızın e-ihracata katılım oranında Türkiye genelinde 8. sıraya yükselerek ilk 10 şehir arasında yer alması, bizler için kıymetli bir gurur vesilesi." ifadesini kullandı.

Torunoğlu, yurt dışı siparişlerde elde edilen yüzde 170'i aşkın artışın, özellikle tekstil ve örme giyim alanındaki üretim kalitelerinin Azerbaycan'dan Körfez ülkelerine ve Avrupa'ya kadar karşılık bulduğunu gösterdiğine dikkati çekerek, "Şehrimizin üretim potansiyelini dijitalleşmeyle büyüterek KOBİ'lerimizi uluslararası pazarlarda desteklemeye ve bölgemizin kalkınmasına katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.