Yapay zeka denince akla genellikle ChatGPT gibi sohbet botları geliyor. Ancak bu sektörde dönen paranın büyük kısmı, ekranda gördüğümüz uygulamalara değil, arka plandaki makinelere gidiyor. Araştırma şirketi Gartner’ın son tahmini bunu net biçimde ortaya koyuyor. Gartner’ın açıklamasına göre küresel yapay zekâ harcamaları 2027'de yüzde 47,5 artarak 4,05 trilyon dolara ulaşacak. Bu tutarın yüzde 59'u, yani yaklaşık 2,4 trilyon doları altyapıya gidecek.

Altyapı derken veri merkezlerinde çalışan yapay zekâya özel sunucuları, bulut hizmetlerini, ağ donanımlarını ve yapay zekâ çiplerini kapsayan geniş bir alandan söz ediyoruz. Gartner, altyapı harcamalarının 2026'daki 1,56 trilyon dolardan 2027'de yüzde 53 artışla 2,4 trilyon dolara çıkmasını bekliyor.

Neden bu kadar çok donanım gerekiyor?

Gartner’ın Başkan Yardımcısı ve Araştırma Direktörü John-David Lovelock’a göre talebi iki şey besliyor. Birincisi, kullanıcıların yapay zekâdan beklentileri tahmin edilenden hızlı büyüyor. Bu da modellerin günlük kullanımı için gereken işlem gücünü, yani “çıkarım” yükünü artırıyor. İkincisi, yeni modelleri eğitmek giderek daha fazla hesaplama gücü gerektiriyor.

Altyapının en büyük kalemi, yapay zekâ için optimize edilmiş sunucular. Bu sunuculara yapılan harcamanın 2026'daki 527,6 milyar dolardan 2027'de 957,2 milyar dolara çıkması bekleniyor. Gartner bu artışı, büyük bulut şirketlerinin ve yalnızca yapay zekâ için hesaplama gücü kiralayan yeni nesil bulut sağlayıcılarının yatırımlarına bağlıyor. Bir de sektörde yeni bir terim var: “memflation”. Bellek ve enflasyon kelimelerinden türetilen bu ifade, bellek fiyatlarındaki artışın yapay zekâ sunucularını pahalılaştırmasını anlatıyor. Gartner’ın ekimdeki raporuna göre veri merkezlerinden gelen talep, son 12 ayda bellek fiyatlarını iki katından fazla artırdı.

En hızlı büyüyen alan yapay zeka ajanları

Altyapı dışındaki kalemler de büyüyor. Gartner, yapay zekâ hizmetlerine yapılan harcamanın 2027'de yüzde 29,5, yazılım harcamalarının ise yüzde 42 artmasını bekliyor. Lovelock, hizmet şirketlerinin kurumların yapay zekâyı strateji, veri hazırlığı ve entegrasyon gibi adımlarla ölçeklemesine yardım ettiğini söylüyor. Kurumlar ayrıca mevcut ürünlerine yapay zekâ eklenen yazılımlara ve yapay zekâyı yönetmeye yarayan yeni platformlara daha fazla para ayırıyor.

Oransal olarak en hızlı büyüyen kategori ise yapay zekâ ajanları ve asistanlar. Kullanıcı adına görev yürütebilen bu araçlara yapılan harcamanın 30 milyar dolardan 67 milyar dolara çıkması bekleniyor. Üretken yapay zekâ modellerine yapılan harcama da yüzde 82 artışla 51 milyar dolara ulaşacak. Belirli sektörlere özel modellere ilgi hızla artsa da bu pastanın yüzde 81'ini yine genel amaçlı temel modeller alacak.

Gartner tahminini sürekli yukarı çekiyor

Bu rakamlar Gartner’ın beklentilerinin ne kadar hızlı değiştiğini de gösteriyor. Şirket eylül ayında 2027 için 3,64 trilyon dolarlık harcama öngörmüştü. Yeni tahmin, bundan yaklaşık 413 milyar dolar daha yüksek.

Gartner’ın 2026 ve 2027 harcama tahminleri (milyar dolar):

Kategori 2026 2027 Yapay zekâ altyapısı 1.563 2.397 Yapay zekâ hizmetleri 576 746 Yapay zekâ yazılımları 458 649 Yapay zekâ siber güvenliği 51 86 Yapay zekâ ajanları ve asistanlar 30 67 Üretken yapay zekâ modelleri 28 51 Veri bilimi ve makine öğrenimi platformları 26 35 Yapay zekâ uygulama geliştirme platformları 10 12 Yapay zekâ verisi 3 6 Toplam 2.746 4.050

Kaynak: Gartner (Kasım 2026)