ARA
DOLAR
35,56
0,39%
DOLAR
EURO
36,63
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
3091,78
-0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9929,43
0,64%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı

Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. bugün (16 Ocak) KAP'a kayıtlı sermaye tavanı artırımı hakkında açıklama yaptı.

17 Ocak 2025 | 11:34
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz yönetim kurulunun 16.01.2025 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin dolmuş olması sebebiyle, 2.500.000.000 TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2029 yılı sonuna kadar uzatılmasına, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3091,78 -0,05%
  • ALTIN ONS 2704,03 -0,43%
  • BIST 100 9929,43 0,64%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,652 0,287%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44098 0,08508%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,51 0,0244%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,5642 0,3861%
  • EURO/DOLAR 1,03 -0,0015%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6298 0,0536%
  • STERLIN/DOLAR 1,22044 -0,21259%
Borsa Haberleri
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Teknik Direktör açıklaması
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama süreci tamamlandı
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsa şirketinden konkordato davası hakkında açıklama
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Trabzonspor (TSPOR) ayrılığı KAP'a bildirdi
Küresel borsalarda algoritmik işlemler yaygınlaşıyor
GERİ
İLERİ
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Teknik Direktör açıklaması
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama süreci tamamlandı
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsa şirketinden konkordato davası hakkında açıklama
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Trabzonspor (TSPOR) ayrılığı KAP'a bildirdi
Küresel borsalarda algoritmik işlemler yaygınlaşıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL