Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz yönetim kurulunun 16.01.2025 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin dolmuş olması sebebiyle, 2.500.000.000 TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2029 yılı sonuna kadar uzatılmasına, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

