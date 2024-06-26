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Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi

Çan2 Termik A.Ş.'nin (CANTE) %646,17566 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onaylanmıştı.

26 Haziran 2024 | 08:26
Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi

Çan2 Termik A.Ş.'nin (CANTE) bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylanmıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi ise bugün yani 26 Haziran 2024.

Şirketten daha önce KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşılmıştı: Şirketimizin 1 TL nominal değerli nama yazılı 938.116.902,57 adet hisseye tekabül eden 938.116.902,57 TL'lik ödenmiş sermayesinin; Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkların TFRS kayıtlarını baz alınarak 1.400.283.822 TL, Paylara ilişkin Primler/İskontoların yasal kayıtları baz alınarak 2.730.632.113,50 TL, Geçmiş Yıllar Karlarının yasal kayıtları baz alınarak 1.930.967.161,93 TL olmak üzere, toplam 6.061.883.097,43 TL'nin iç kaynaklardan karşılanarak bedelsiz sermaye artışının yapılması ve toplam sermayenin %646,1756 oranında arttırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkartılması hususunda 02.04.2024 tarihinde yaptığı başvuru onayı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2024 tarihli ve 2024/29 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. 
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.06.2024'tür.
Ödeme Tarihi 28.06.2024 *Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 27.06.2024 *Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
 

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18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
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