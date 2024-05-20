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Çates Elektrik (CATES) temettü kararını duyurdu

Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) bugün yönetim kurulunun genel kurul onayına sunulacak kar payı dağıtmama kararını KAP'a bildirdi.

20 Mayıs 2024 | 23:55
Çates Elektrik (CATES) temettü kararını duyurdu

Çatalağzı Termis Santrali, Çates Elektrik Üretim A.Ş.'den (CATES) bugün (20 Mayıs) KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:
Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"),, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ("Kâr Payı Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat ile 15.02.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ve 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olan Şirket Kar Dağıtım Politikası kapsamında, 2023 yılında elde edilen faaliyet karının, Şirketin finansal yükümlülükleri ve işletme sermayesinde kullanılmasına; bu nedenle kar payı dağıtılmamasına bu durumun 2023 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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