Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

SPK'dan halka arz onayı alan son şirketler arasında Cem Zeytin de vardı. Bulls Yatırım liderliğinde toplam 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1 milyar 530 milyon TL oldu. İşte Cem Zeytin halka arz sonuçları:

CEM ZEYTİN HALKA ARZ SONUÇLARI

Cem Zeytin halka arz sonuçlarına ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Cem Zeytin A.Ş. (“Cem Zeytin” veya “Şirket”) paylarının halka arzında 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 tarihleri arasında talep toplanmıştır. Cem Zeytin A.Ş.’nin sermayesinin 302.000.000 TL’den 402.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet pay halka arz edilmiştir. Cem Zeytin’in paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 15,30 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.530.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 1,81 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 5,69 katı olmak üzere toplamda 3,36 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.

KAÇ LOT DAĞITTI?

Cem Zeytin halka arzında 100 milyon lot pay halka arz edildi. Aritmetik ortalamaya göre bireysel yatırımcılara kişi başı 137-138 lot düşüyor ancak katılım sayısı ve girilen taleplere göre daha fazla lot düşen yatırımcılar da olabilir.