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Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?

Cem Zeytin A.Ş. halka arzında 437 bin 342 yurt içi bireysel yatırımcıya, 101 yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 437 bin 443 yatırımcıya dağıtım yapılmıştı. Peki, Cem Zeytin ne zaman borsada işlem görecek?

06 Eylül 2024 | 17:11
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?

Cem Zeytin halka arz büyüklüğü 1 milyar 530 milyon TL olmuştu. Şirket payları 9 Eylül'den itibaren borsada Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul'dan dün KAP'a bu konuda şu bilgi paylaşıldı: Cem Zeytin A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 402.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 100.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 09/09/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 15,30 TL/pay fiyat, "CEMZY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

ENDEKSLER

Öte yandan Borsa İstanbul hissenin dahil olacağı olacağı endeksleri de açıkladı. Açıklama şöyle: CEM ZEYTIN payları, 09/09/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı, BIST Gıda İçecek endeksleri ve BIST Balıkesir kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 402.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.

 

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