ARA
DOLAR
38,56
-0,04%
DOLAR
EURO
43,69
-0,48%
EURO
GRAM ALTIN
4124,67
2,59%
GRAM ALTIN
BIST 100
9112,19
-0,60%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTON) bugün KAP'a Rekabet Kurumu soruşturması hakkında açıklama yaptı.

05 Mayıs 2025 | 15:40
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama


Çimbeton'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Rekabet Kurulu tarafından yürütülen Aydın bölgesine yönelik soruşturma ile ilgili olarak şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığına, dolayısıyla şirketimize 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Malatya bölgesine ilişkin soruşturma ise halen devam etmektedir. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4124,67 2,59%
  • ALTIN ONS 3327,44 2,66%
  • BIST 100 9112,19 -0,6%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,876 -0,655%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38096 -0,06441%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,31 -1,8022%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,5552 -0,0367%
  • EURO/DOLAR 1,1318 0,1323%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6864 -0,4817%
  • STERLIN/DOLAR 1,32965 0,25561%
Borsa Haberleri
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
T+2'den T+1'e mi? Borsa İstanbul'dan takas tarihi açıklaması var
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
GERİ
İLERİ
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
T+2'den T+1'e mi? Borsa İstanbul'dan takas tarihi açıklaması var
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL