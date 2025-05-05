Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama



Çimbeton'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Rekabet Kurulu tarafından yürütülen Aydın bölgesine yönelik soruşturma ile ilgili olarak şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığına, dolayısıyla şirketimize 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Malatya bölgesine ilişkin soruşturma ise halen devam etmektedir. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

