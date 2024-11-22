Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun kar payı önerisini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 8,1790822 TL net, 7,3611739 TL temettü dağıtımı teklif ediliyor. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Aralık, ödeme tarihi ise 30 Aralık. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:
ÇİMENTAŞ'TAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI
- Şirket yönetim kurulumuzun 22.11.2024 tarihinde almış olduğu karar uyarınca; Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında ortaklara 750.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasının,
- Toplam 750.000.000 TL'nin, 37.500.000 TL'sinin kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmasının,
- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 750.000.000 TL'nin: 122.727.272,73 TL'sinin yasal yedeklerden, 627.272.727,27 TL'sinin de olağanüstü yedeklerden karşılanmasının; ayrılacak 75.000.000 TL ikinci tertip yasal yedeğin, 12.272.727,27 TL'sinin yasal yedeklerden, 62.727.272,73 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 750.000.000 TL'nin, 627.272.727,27 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 122.727.272,73 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasının ve ayrılacak 75.000.000 TL ikinci tertip yasal yedeğin 62.727.272,73 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 12.272.727,27 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasının,
- Ortaklara payları oranında nakit olarak 26/12/2024 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanılmasına karar verilmesi önerilir.