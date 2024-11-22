Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun kar payı önerisini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 8,1790822 TL net, 7,3611739 TL temettü dağıtımı teklif ediliyor. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Aralık, ödeme tarihi ise 30 Aralık. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

ÇİMENTAŞ'TAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI