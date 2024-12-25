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Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. bugün (25 Aralık) KAP'a kar payı avansı ödenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

25 Aralık 2024 | 19:20
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı

Nuh Çimento'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Şirketimizin 24.02.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden; 01.01.2024 - 30.09.2024 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 435.619.440 TL'nin, 150.213.600 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 1 TL hisse başına Brüt 2,90 TL (% 290 oranında), Net 2,465 TL (% 246,5 oranında) 06.01.2025 tarihinde ‘Kar Payı Avansı' olarak dağıtılmasına karar verilmiştir" denildi. Açıklamaya göre kar payı avansı hakkı kullanım tarihi 6 Ocak 2025, ödeme tarihi ise 8 Ocak 2025 olacak.
 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Aralık)
BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
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