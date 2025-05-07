ARA
DOLAR
38,64
0,05%
DOLAR
EURO
43,99
0,17%
EURO
GRAM ALTIN
4204,57
-1,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
9166,22
0,35%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama

Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama

Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. bugün KAP'a pay geri alım programının başlatılması hakkında açıklama yaptı.

07 Mayıs 2025 | 10:59
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama

Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. bugün (7 Mayıs) KAP'a yönetim kurulunun pay geri alım programı kararını duyurdu. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından geri alım programı başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda,

1) Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) oluşan fiyatının, Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmasını sağlamak, sağlıksız ve istikrarsız fiyat oluşumunun önüne geçmek ve pay fiyatının gerçek değerine gerekli katkının sağlanarak pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,
2) Geri alım için ayrılacak fonun azami 250.000.000 TL olarak belirlenmesine, söz konusu fonun Şirketimiz özkaynaklarından karşılanmasına,
3) Geri alınacak azami pay sayısının 10.000.000 LOT ile sınırlandırılmasına,
4) Pay geri alım programı için azami sürenin işbu yönetim kurulu kararını müteakip 3 yıl olarak belirlenmesine,
5) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,
6) Söz konusu pay geri alımlarında İlke kararında belirlenen kurallara uyulmasına karar verilmiştir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4204,57 -1,31%
  • ALTIN ONS 3384,17 -1,35%
  • BIST 100 9166,22 0,35%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,289 0,557%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37849 0,06097%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,75 -0,6154%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,6437 0,0539%
  • EURO/DOLAR 1,1372 0,0224%
  • EURO/TURK LIRASI 43,9895 0,1746%
  • STERLIN/DOLAR 1,33563 -0,09537%
Borsa Haberleri
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
GERİ
İLERİ
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL