Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama

Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. bugün (7 Mayıs) KAP'a yönetim kurulunun pay geri alım programı kararını duyurdu. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından geri alım programı başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda,

1) Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) oluşan fiyatının, Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmasını sağlamak, sağlıksız ve istikrarsız fiyat oluşumunun önüne geçmek ve pay fiyatının gerçek değerine gerekli katkının sağlanarak pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,

2) Geri alım için ayrılacak fonun azami 250.000.000 TL olarak belirlenmesine, söz konusu fonun Şirketimiz özkaynaklarından karşılanmasına,

3) Geri alınacak azami pay sayısının 10.000.000 LOT ile sınırlandırılmasına,

4) Pay geri alım programı için azami sürenin işbu yönetim kurulu kararını müteakip 3 yıl olarak belirlenmesine,

5) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

6) Söz konusu pay geri alımlarında İlke kararında belirlenen kurallara uyulmasına karar verilmiştir.