Çip krizi vurdu: Apple hisseleri zam kararının ardından düştü

Apple, bazı Mac ve iPad modellerinde fiyatları artırma kararı aldı. Şirket, yükselen çip maliyetleri ve yapay zeka altyapısına bağlı artan talebin sektörde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti. Zam kararı sonrası Apple hisseleri, işlem gününde yaklaşık yüzde 5,3 geriledi.

Apple fiyat artırdı, hisseler geriledi

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın hisseleri, firmanın bazı ürünlerinin fiyatlarını artırmasının ardından, TSİ 16:00 itibarıyla yaklaşık yüzde 5,3 oranında değer kaybetti. Apple, Perşembe günü, yapay zeka veri merkezlerinin yaygınlaşmasından kaynaklanan olağanüstü talep nedeniyle çip fiyatlarındaki hızlı ve önemli artışı gerekçe göstererek bazı ürünlerinin fiyatlarını yükseltti.

Apple’dan “Sektör baskı altında” mesajı

Apple yaptığı açıklamada, tüketici elektroniği sektörünün benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Şirket yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar müşterilerimizi bu zamlardan koruduk, ancak artık iPad ve Mac'ler için yapılan bugünkü zamlar da dahil olmak üzere bir dizi üründe fiyat artışına başlamamız gereken bir noktaya geldik" dedi.

iPhone, Apple'ın fiyat artışlarından muaf tutuldu. Şirket ayrıca Apple Watch akıllı saati ve AirPods kablosuz kulaklıklarının fiyatlarını da artırmadı.

iMac masaüstü bilgisayarın başlangıç ​​fiyatı 1.299 dolardan 1.499 dolara, Mac Studio masaüstü bilgisayarın fiyatı ise 1.999 dolardan 2.499 dolara yükseltildi.

MacBook Neo'nun başlangıç ​​fiyatı 599 dolardan 699 dolara, 13 inçlik MacBook Air'in fiyatı ise 1.099 dolardan 1.299 dolara yükseltildi. MacBook Pro'nun başlangıç ​​fiyatı da 1.699 dolardan 1.999 dolara çıkarıldı.

iPad Pro'nun başlangıç ​​fiyatı 999 dolardan 1.199 dolara, iPad Air'in başlangıç ​​fiyatı ise 599 dolardan 749 dolara yükseltildi. Vision Pro'nun fiyatı da 3.499 dolardan 3.699 dolara güncellendi.