Apple Türkiye fiyatları değişti: En ucuz MacBook 45 bin TL'yi geçti

Apple, dünya genelinde uyguladığı fiyat güncellemesinin ardından Türkiye satış fiyatlarını da artırdı. Özellikle MacBook ve iPad serilerinde dikkat çeken zamlar sonrası en uygun fiyatlı MacBook modeli 45 bin 999 TL'ye yükselirken, iPad'in başlangıç fiyatı 29 bin 999 TL oldu. Bazı üst segment modellerde ise fiyat artışı on binlerce lirayı buldu.
1 MacBook modellerinde çift haneli artış
Apple'ın MacBook serisinde dikkat çeken zamlar yaşandı. Özellikle giriş seviyesi MacBook Neo'nun fiyatı 46 bin TL sınırına yaklaşırken, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde de çift haneli oranlarda artış görüldü.
2 Türkiye'de en düşük MacBook fiyatı 45 bini geçti
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|MacBook Neo
|37.999 TL
|45.999 TL
|MacBook Neo (512 GB)
|42.999 TL
|52.249 TL
|MacBook Air 13"
|67.999 TL
|84.999 TL
|MacBook Air 15"
|79.999 TL
|94.999 TL
|MacBook Pro
|104.999 TL
|129.999 TL
3 iPad ailesinde fiyatlar bütçeyi zorlayacak
Apple'ın tablet tarafındaki zamları da dikkat çekti. Giriş seviyesi iPad'in fiyatı 30 bin TL seviyesine yükselirken, iPad Air ve iPad Pro modellerinde 10 bin TL'nin üzerinde artışlar görüldü. Eğitimden profesyonel kullanıma kadar geniş bir kitleye hitap eden iPad ailesi, yeni fiyatlarıyla tüketicilerin bütçesini daha fazla zorlayacak.
4 En ucuz iPad fiyatı 30 bine yaklaştı
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iPad
|22.999 TL
|29.999 TL
|iPad mini
|32.999 TL
|39.999 TL
|iPad Air
|37.999 TL
|47.999 TL
|iPad Pro 11"
|64.999 TL
|77.999 TL
5 Dikkat çeken artışlar masaüstü kategorisinde yaşandı
Masaüstü bilgisayar kategorisinde en dikkat çekici artış Mac Studio modellerinde yaşandı. Üst seviye Mac Studio'nun fiyatı 340 bin TL'ye yaklaşırken, iMac de 100 bin TL sınırına dayandı. Özellikle profesyonel içerik üreticileri ve yüksek performans kullanıcılarına yönelik ürünlerde zam oranları öne çıktı.
6 iMac ve Masaüstü Mac Türkiye Fiyatları
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iMac
|79.999 TL
|99.999 TL
|Mac mini
|50.499 TL
|51.999 TL
|Mac Studio
|124.999 TL
|159.999 TL
|Mac Studio (Üst Model)
|249.999 TL
|339.999 TL
7 Apple'ın akıllı ev ürünlerinde yüzde 50'ye varan artış
Apple'ın ev ekosistemine yönelik ürünleri de zamdan nasibini aldı. Apple TV 4K modellerinde yüzde 50'ye yaklaşan fiyat artışları görülürken, HomePod ve HomePod mini hoparlörlerde de dikkat çekici yükselişler yaşandı. Böylece Apple'ın akıllı ev ürünlerine erişim maliyeti de önemli ölçüde artmış oldu.
8 Apple TV ve HomePod Türkiye Fiyatları
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Apple TV 4K (64 GB)
|8.999 TL
|13.499 TL
|Apple TV 4K (128 GB)
|10.499 TL
|16.499 TL
|HomePod mini
|5.999 TL
|7.999 TL
|HomePod
|17.999 TL
|20.999 TL