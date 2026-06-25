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  • Apple Türkiye fiyatları değişti: En ucuz MacBook 45 bin TL'yi geçti

Apple Türkiye fiyatları değişti: En ucuz MacBook 45 bin TL'yi geçti

Apple, küresel çip ve depolama maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek Türkiye'de iPad ve MacBook fiyatlarını güncelledi. Zam sonrası bazı modellerde fiyat artışı 35 bin TL'ye kadar ulaştı.

Ekonomist
Ekonomist
Apple Türkiye fiyatları değişti: En ucuz MacBook 45 bin TL'yi geçti

Apple, dünya genelinde uyguladığı fiyat güncellemesinin ardından Türkiye satış fiyatlarını da artırdı. Özellikle MacBook ve iPad serilerinde dikkat çeken zamlar sonrası en uygun fiyatlı MacBook modeli 45 bin 999 TL'ye yükselirken, iPad'in başlangıç fiyatı 29 bin 999 TL oldu. Bazı üst segment modellerde ise fiyat artışı on binlerce lirayı buldu.

1 MacBook modellerinde çift haneli artış

MacBook modellerinde çift haneli artış

Apple'ın MacBook serisinde dikkat çeken zamlar yaşandı. Özellikle giriş seviyesi MacBook Neo'nun fiyatı 46 bin TL sınırına yaklaşırken, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde de çift haneli oranlarda artış görüldü.

2 Türkiye'de en düşük MacBook fiyatı 45 bini geçti

Türkiye'de en düşük MacBook fiyatı 45 bini geçti

 

ModelEski FiyatYeni Fiyat
MacBook Neo37.999 TL45.999 TL
MacBook Neo (512 GB)42.999 TL52.249 TL
MacBook Air 13"67.999 TL84.999 TL
MacBook Air 15"79.999 TL94.999 TL
MacBook Pro104.999 TL129.999 TL

3 iPad ailesinde fiyatlar bütçeyi zorlayacak

iPad ailesinde fiyatlar bütçeyi zorlayacak

Apple'ın tablet tarafındaki zamları da dikkat çekti. Giriş seviyesi iPad'in fiyatı 30 bin TL seviyesine yükselirken, iPad Air ve iPad Pro modellerinde 10 bin TL'nin üzerinde artışlar görüldü. Eğitimden profesyonel kullanıma kadar geniş bir kitleye hitap eden iPad ailesi, yeni fiyatlarıyla tüketicilerin bütçesini daha fazla zorlayacak.

4 En ucuz iPad fiyatı 30 bine yaklaştı

En ucuz iPad fiyatı 30 bine yaklaştı

 

ModelEski FiyatYeni Fiyat
iPad22.999 TL29.999 TL
iPad mini32.999 TL39.999 TL
iPad Air37.999 TL47.999 TL
iPad Pro 11"64.999 TL77.999 TL

5 Dikkat çeken artışlar masaüstü kategorisinde yaşandı

Dikkat çeken artışlar masaüstü kategorisinde yaşandı

Masaüstü bilgisayar kategorisinde en dikkat çekici artış Mac Studio modellerinde yaşandı. Üst seviye Mac Studio'nun fiyatı 340 bin TL'ye yaklaşırken, iMac de 100 bin TL sınırına dayandı. Özellikle profesyonel içerik üreticileri ve yüksek performans kullanıcılarına yönelik ürünlerde zam oranları öne çıktı.

6 iMac ve Masaüstü Mac Türkiye Fiyatları

iMac ve Masaüstü Mac Türkiye Fiyatları

 

ModelEski FiyatYeni Fiyat
iMac79.999 TL99.999 TL
Mac mini50.499 TL51.999 TL
Mac Studio124.999 TL159.999 TL
Mac Studio (Üst Model)249.999 TL339.999 TL

7 Apple'ın akıllı ev ürünlerinde yüzde 50'ye varan artış

Apple'ın akıllı ev ürünlerinde yüzde 50'ye varan artış

Apple'ın ev ekosistemine yönelik ürünleri de zamdan nasibini aldı. Apple TV 4K modellerinde yüzde 50'ye yaklaşan fiyat artışları görülürken, HomePod ve HomePod mini hoparlörlerde de dikkat çekici yükselişler yaşandı. Böylece Apple'ın akıllı ev ürünlerine erişim maliyeti de önemli ölçüde artmış oldu.

 

8 Apple TV ve HomePod Türkiye Fiyatları

Apple TV ve HomePod Türkiye Fiyatları

 

ModelEski FiyatYeni Fiyat
Apple TV 4K (64 GB)8.999 TL13.499 TL
Apple TV 4K (128 GB)10.499 TL16.499 TL
HomePod mini5.999 TL7.999 TL
HomePod17.999 TL20.999 TL
Etiketler
fiyat Apple Apple Türkiye fiyatları MacBook İphone zam
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