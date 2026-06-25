Apple Türkiye fiyatları değişti: En ucuz MacBook 45 bin TL'yi geçti

Apple, dünya genelinde uyguladığı fiyat güncellemesinin ardından Türkiye satış fiyatlarını da artırdı. Özellikle MacBook ve iPad serilerinde dikkat çeken zamlar sonrası en uygun fiyatlı MacBook modeli 45 bin 999 TL'ye yükselirken, iPad'in başlangıç fiyatı 29 bin 999 TL oldu. Bazı üst segment modellerde ise fiyat artışı on binlerce lirayı buldu.