Apple’dan sürpriz zam kararı: MacBook ve iPad fiyatları yükseldi

Teknoloji dünyasının en büyük üreticilerinden Apple, artan bellek ve depolama çipi maliyetlerinin etkisiyle ürün fiyatlarını güncelledi. Şirketin aldığı kararla birlikte MacBook ve iPad serilerinde dikkat çeken zamlar uygulanırken, bazı üst segment modellerin fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

MacBook serisinde dikkat çeken artış

Küresel teknoloji sektöründe yaşanan maliyet baskıları, Apple’ın ürün fiyatlarına da yansıdı. Şirket, özellikle bellek ve depolama bileşenlerinde yaşanan maliyet artışları nedeniyle MacBook ve iPad serilerinde kapsamlı fiyat güncellemesine gitti.

Yapılan güncellemeyle birlikte Apple’ın yeni nesil dizüstü bilgisayarı MacBook Neo’nun başlangıç fiyatı 599 dolardan 699 dolara yükseldi. Touch ID destekli üst versiyonun fiyatı ise 799 dolar olarak revize edildi.

Şirketin en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan MacBook Air’in başlangıç fiyatı 1.299 dolara çıktı. Profesyonel kullanıcıları hedefleyen 14 inç MacBook Pro modeli 1.999 dolardan satışa sunulurken, 16 inçlik versiyonun başlangıç fiyatı 2.999 dolara yükseldi.

Üst seviye MacBook Pro’da fiyat 10 bin dolara yaklaştı

Apple’ın en yüksek donanım özelliklerine sahip 16 inç MacBook Pro modeli de zamdan etkilendi. Üst düzey bellek ve depolama seçenekleriyle yapılandırılan modelin fiyatı 9.999 dolara kadar çıktı.

Masaüstü bilgisayar tarafında ise iMac’in başlangıç fiyatı 1.499 dolar olurken, profesyonel kullanım için geliştirilen Mac Studio’nun başlangıç fiyatı 2.499 dolara yükseldi.

iPad Pro modellerinde de fiyatlar yükseldi

Zam dalgası tablet kategorisinde de etkisini gösterdi. Apple’ın üst segment tableti olan 11 inç iPad Pro’nun fiyatı 999 dolardan 1.199 dolara çıktı.

Daha büyük ekran isteyen kullanıcılar için sunulan 13 inç iPad Pro modeli ise 1.499 dolarlık yeni fiyat etiketiyle satış listesine girdi.

HomePod ve Vision Pro da zamlandı

Şirket, fiyat artışlarını yalnızca bilgisayar ve tabletlerle sınırlı tutmadı. Akıllı ev ve giyilebilir teknoloji ürünleri de yeni fiyat listesinden etkilendi.

Standart HomePod’un fiyatı 349 dolara yükselirken, HomePod mini modeli de yeni fiyatlandırmayla satışa sunuldu. Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro’nun başlangıç fiyatı 3.699 dolara çıkarken, 1 TB depolama alanına sahip üst versiyonunun fiyatı 4.199 dolar oldu.

iPhone fiyatlarında değişiklik yok

Apple’ın küresel çapta uygulamaya aldığı zam kararında dikkat çeken detay ise iPhone modelleri oldu. Şirketin en önemli gelir kalemlerinden biri olan iPhone serisinin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Uzmanlar, çip ve depolama maliyetlerinde yaşanan artışın sürmesi halinde teknoloji sektöründe benzer fiyat güncellemelerinin diğer üreticiler tarafından da gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.