Coca-Cola İçecek A.Ş.'den bugün 28 milyon dolarlık satın almaya ilişkin KAP'a yapılan bildirim şöyle: Coca-Cola İçecek A.Ş. ("Şirketimiz" ya da "CCI") olarak %80 oranında hissesine sahip olduğumuz Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Anadolu Etap İçecek") sermayesinin kalan %20'sine tekabül eden paylarının tamamı Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin %78,58 iştiraki olan AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden ("Anadolu Etap Tarım") 28 milyon Amerikan Doları bedel ile bugün satın alınmış olup, Şirketimiz Anadolu Etap İçecek'in sermayesini temsil eden payların %100'üne sahip olmuştur. İşleme ilişkin satış bedeli dün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından web sitesinde ilan edilmiş USD/TL döviz alış ve satış kurlarının ortalaması esas alınarak hesaplanarak 955.362.800 TL olarak nakden ve peşinen ödenmiştir.

Hatırlatmak amacıyla, Anadolu Etap İçecek meyve ve sebze suyu konsantresi ve püresi üretimi ve ticareti alanında faaliyet göstermekte olup, 19 Nisan 2023 tarihinden itibaren CCI bünyesinde tam konsolide edilmektedir. Açıklamanın detayları için tıklayın

ANADOLU EFES'TEN (AEFES) DE AÇIKLAMA VAR

Satın almaya ilişkin Anadolu Efes'ten de KAP'a bilgilendirme yapıldı. Açıklama şöyle: Şirketimizin %50,3 oranında iştiraki Coca-Cola İçecek A.Ş. ("CCI"), %80 oranında hissesine sahip olduğu Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Anadolu Etap İçecek") sermayesinin kalan %20'sine tekabül eden paylarının tamamını %78,6 oranında iştirakimiz AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden ("Anadolu Etap Tarım") 28 milyon Amerikan Doları bedel ile bugün satın almış olup işlem bedeli, dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş USD/TL döviz alış ve satış kurunun ortalaması esas alınarak belirlenmiş kur ile 955.362.800 TL olarak nakden ve peşinen ödenmiştir. İşlem, Anadolu Efes'in Anadolu Etap Tarım'daki ortaklığında herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır.

