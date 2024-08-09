Coca-Cola'ya (CCOLA) bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?

SPK, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 2 milyar 543 milyon 707 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Coca Cola yüzde 1000 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Bedelsiz onayıyla beraber hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası 1100 lotu olacak. Şirket önümüzdeki günlerde bedelsiz sürecine ilişkin tarihleri duyuracak.

COCA-COLA'DAN BEDELSİZ ONAYI AÇIKLAMASI

Şirketten bugün (9 Ağustos) bedelsiz onayıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

4 Temmuz 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirketimizin Yönetim Kurulu Şirketimizin 254.370.782,-TL'lik ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 6.000.000.000,-TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 1000 oranında (her 1 hisse için 10 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 2.543.707.820,- TL arttırılarak toplam 2.798.078.602,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş idi. Aynı gün, şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7'nci maddesinin tadili ve bedelsiz ihraç edilecek söz konusu paylar için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş idi. Söz konusu başvuru, SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 8 Ağustos 2024 tarih ve 2024/38 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

