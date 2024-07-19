ARA
Bist 100
11178,17
0,35%
Bist 100
Dolar/TL
33,0428
-0,1129%
Dolar/TL
Euro/TL
36,0125
-0,3769%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0888
-0,0803%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2553,12
-1,83%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası küresel piyasalarda satış baskısı arttı.

19 Temmuz 2024 | 13:35
CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda (LSEG), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıklar sonrası küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

  • Londra Borsası açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı.
  • Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanmasını engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.

Analistler, artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan düşüşlerle birlikte CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası küresel piyasalarda satış baskısının arttığını vurguladı.

  • Gelişmelerin ardından söz konusu aksaklığın banka ve finansal hizmetleri etkilemesiyle Avrupa ve Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de endeks vadeli kontratlarda yatay bir seyir görülüyor.
  • Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.163, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.208, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.559 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 34.338, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 11.110,00 puanda bulunuyor.
  • Asya tarafında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,16 azalışla 40.063 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 2.982 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 2.795 puandan kapattı.

CROWDSTRIKE VE MICROSOFT HİSSELERİ

  • Öte yandan, New York Borsası'nda vadeli piyasalarda CrowdStrike'ın hisselerinde yüzde 18'i, Microsoft'un hisselerinde yüzde 2'yi aşan düşüşler görüldü. 
  • Bu arada, Avustralyalı hava yolu firması Qantas'ın hisseleri yüzde 1,6, Tokyo merkezli Japan Airlines'ın hisseleri yüzde 2,4 ve Alman Lufthansa'nın hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2553,12 -1,83%
  • ALTIN ONS 2403,23 -1,72%
  • BIST 100 11178,17 0,35%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,581 0,138%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37217 0,11455%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,55 -0,6268%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0428 -0,1129%
  • EURO/DOLAR 1,0888 -0,0803%
  • EURO/TURK LIRASI 36,0125 -0,3769%
  • STERLIN/DOLAR 1,29205 -0,18541%
Borsa Haberleri
CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?
Dünyada 'lüks' düşüş: Hisseleri nasıl etkiledi?
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
Borsa güne rekorla başladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
GERİ
İLERİ
CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?
Dünyada 'lüks' düşüş: Hisseleri nasıl etkiledi?
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
Borsa güne rekorla başladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL