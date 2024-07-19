CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda (LSEG), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıklar sonrası küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

Londra Borsası açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı.

Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanmasını engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.

Analistler, artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan düşüşlerle birlikte CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası küresel piyasalarda satış baskısının arttığını vurguladı.

Gelişmelerin ardından söz konusu aksaklığın banka ve finansal hizmetleri etkilemesiyle Avrupa ve Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de endeks vadeli kontratlarda yatay bir seyir görülüyor.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.163, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.208, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.559 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 34.338, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 11.110,00 puanda bulunuyor.

Asya tarafında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,16 azalışla 40.063 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 2.982 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 2.795 puandan kapattı.

CROWDSTRIKE VE MICROSOFT HİSSELERİ