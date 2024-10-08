CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti

CVM Madencilik'in KAP bildirimde değişiklik kararı için "Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 12.500.000.000 TL olarak tescil edilmesi sonrasında sermaye ve özkaynak yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak Bedelsiz Sermaye Artırımı kararının revize edilmesi" açıklaması yaptı. Şirket daha önce yüzde 1900 bedelsiz kararı açıklamıştı. Yeni bildirimde göre şirket yüzde 3233,33333 bedelsiz kararı aldı. Açıklama şöyle:

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 08.10.2024 tarihli kararı uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 02.09.2024 tarihli Bedelsiz Sermaye Artırımı kararının Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 12.500.000.000 TL olarak tescil edilmesi sonrasında sermaye ve özkaynak yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak aşağıdaki şekilde revize edilerek,

1. Şirketimizin 12.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından, 1.158.000.000 TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 1.358.000.000 adet pay karşılığı 1.358.000.000 TL artırılmak sureti ile 1.400.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı ve (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı payların çıkartılmasına,

3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların "Borsada İşlem Görmeyen" nitelikte olan paylar karşılığında "Borsada İşlem Görmeyen" nitelikte, "Borsada İşlem Gören" nitelikte olan paylar karşılığında "Borsada İşlem Gören" nitelikte oluşturulmasına,

4. Sermayeye ilave edilecek 1.358.000.000 TL'yi temsil eden payların ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, tüm pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında (A Grubu pay sahiplerine payları oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,

5. Sermaye artırımı nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. maddesinde yapılması gereken değişikliğe ilişkin olarak hazırlanan ekli tadil metninin kabul edilmesine,

6. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı dâhil olmak üzere resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve devamındaki iş ve işlemlerin takibine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.