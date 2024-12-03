CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yaptı. Şirketin açıklamasına göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 4 Aralık 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Ortaklığımız sermayesinin 876.250.000 TL tutarındaki kısmı Hisse Senedi İhraç Priminden karşılanmak suretiyle 123.750.000 TL'den,1.000.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 185.871.212,12 TL nominal değerli kısmın A grubu nama, 690.378.787,88 TL nominal değerli kısmın B grubu hamiline pay olarak çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2024 tarih ve 61/1800 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi işbu bildirim ekinde sunulmuş olup bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04.12.2024 olarak belirlenmiştir" denildi.



KAP bildiriminde şu bilgiler de var:

Ödeme Tarihi 06.12.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 05.12.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

