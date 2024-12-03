ARA
DOLAR
34,75
0,10%
DOLAR
EURO
36,57
0,23%
EURO
GRAM ALTIN
2949,55
0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
9868,35
1,93%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (yüzde 708,08080) onayı almıştı. Bedelsiz tarihi bugün belli oldu.

03 Aralık 2024 | 09:10
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yaptı. Şirketin açıklamasına göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 4 Aralık 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Ortaklığımız sermayesinin 876.250.000 TL tutarındaki kısmı Hisse Senedi İhraç Priminden karşılanmak suretiyle 123.750.000 TL'den,1.000.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 185.871.212,12 TL nominal değerli kısmın A grubu nama, 690.378.787,88 TL nominal değerli kısmın B grubu hamiline pay olarak çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2024 tarih ve 61/1800 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi işbu bildirim ekinde sunulmuş olup bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04.12.2024 olarak belirlenmiştir" denildi.

KAP bildiriminde şu bilgiler de var:

Ödeme Tarihi 06.12.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.12.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2949,55 0,21%
  • ALTIN ONS 2640,1 0,11%
  • BIST 100 9868,35 1,93%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,96 0,274%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4018 -0,19792%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 106,01 -0,0163%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,75 0,1025%
  • EURO/DOLAR 1,0514 0,1267%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5716 0,2295%
  • STERLIN/DOLAR 1,26864 0,25248%
Borsa Haberleri
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir'de 2024 değerlendirmesi, yatırımlar, yeni hedefler
Ebebek mağaza sayısını duyurdu
Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
2 Aralık borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)
ATP Yazılım (ATATP) kesinleşen temettü miktarı ve tarihi duyurdu
Suwen Tekstil (SUWEN) mağaza sayısını duyurdu (30 Kasım)
Big Chefs (BIGCF) şube sayısını duyurdu (30 Kasım)
Halka arz planlıyor: "İşleme kapasitemiz iki katına çıkacak"
GERİ
İLERİ
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir'de 2024 değerlendirmesi, yatırımlar, yeni hedefler
Ebebek mağaza sayısını duyurdu
Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
2 Aralık borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)
ATP Yazılım (ATATP) kesinleşen temettü miktarı ve tarihi duyurdu
Suwen Tekstil (SUWEN) mağaza sayısını duyurdu (30 Kasım)
Big Chefs (BIGCF) şube sayısını duyurdu (30 Kasım)
Halka arz planlıyor: "İşleme kapasitemiz iki katına çıkacak"
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL