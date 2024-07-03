CW Enerji (CWENE) kesinleşen temettü kararını duyurdu

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den bugün (3 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada genel kurul tarafından onaylanan temettü kararı duyuruldu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,7663742 TL, net 0,6897367 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Ağustos 2024, ödeme tarihi ise 3 Eylül 2024 olacak.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "06.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Kar Payı Dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 03.07.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır" denildi.

