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CW Enerji'den yeni şirket kararı

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. bugün (17 Ekim) KAP'a yeni şirket kuruluşu hakkında açıklama yaptı.

17 Ekim 2024 | 19:30
Son Güncellenme: 17 Ekim 2024 | 19:49
CW Enerji'den yeni şirket kararı

CW Enerji'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu 16 Ekim 2024 tarihli kararı ile;  enerji ve elektrik sektöründe santral ve trafo kurulumları, bakım-onarım hizmetleri, elektrik ekipmanlarının üretim ve ticareti ile danışmanlık hizmetleri alanlarında yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösterme amacıyla merkezi Antalya İli olan SchaltKraft Elektrik Anonim Şirketi unvanlı, 500.000,00-TL (BeşYüzBinTürkLirası) sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır.
 

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17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
Tat Gıda'dan kapasite artırım programı hakkında açıklama
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
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