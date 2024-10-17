CW Enerji'den yeni şirket kararı

CW Enerji'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu 16 Ekim 2024 tarihli kararı ile; enerji ve elektrik sektöründe santral ve trafo kurulumları, bakım-onarım hizmetleri, elektrik ekipmanlarının üretim ve ticareti ile danışmanlık hizmetleri alanlarında yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösterme amacıyla merkezi Antalya İli olan SchaltKraft Elektrik Anonim Şirketi unvanlı, 500.000,00-TL (BeşYüzBinTürkLirası) sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır.

