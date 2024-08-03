ARA
DOLAR
33,21
0,29%
DOLAR
EURO
36,23
1,19%
EURO
GRAM ALTIN
2607,72
0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
10473,47
-3,01%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu

DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu (yüzde 540,71687) SPK tarafından onaylanmıştı. Şirket, dün bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım başlangıç tarihini KAP'a duyurdu.

03 Ağustos 2024 | 08:37
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. dün (2 Ağustos) KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6 Ağustos 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla 413.599.221 TL olan çıkarılmış sermayesinin 663.450.024 TL'sinin sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 849.900.779 TL'sinin hisse senedi ihraç (emisyon) primleri hesabından ve 723.049.976 TL'sinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, 2.650.000.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 2.236.400.779 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 10.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 01.08.2024 tarih ve 2024/37 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.08.2024'tür.

Not: Ödeme Tarihi 08.08.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2607,72 0,14%
  • ALTIN ONS 2442,77 -0,14%
  • BIST 100 10473,47 -3,01%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,551 -1,885%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3873 -0,01514%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,2651%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,2052 0,293%
  • EURO/DOLAR 1,0912 1,1026%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2297 1,1947%
  • STERLIN/DOLAR 1,28041 0,50708%
Borsa Haberleri
Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
GERİ
İLERİ
Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL