DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. dün (2 Ağustos) KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6 Ağustos 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla 413.599.221 TL olan çıkarılmış sermayesinin 663.450.024 TL'sinin sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 849.900.779 TL'sinin hisse senedi ihraç (emisyon) primleri hesabından ve 723.049.976 TL'sinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, 2.650.000.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 2.236.400.779 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 10.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 01.08.2024 tarih ve 2024/37 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.08.2024'tür.

Not: Ödeme Tarihi 08.08.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

