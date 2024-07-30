DCT Trading (DCTTR) ne zaman borsada işlem görecek?

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. payları 31 Temmuz 2024'ten itibaren borsada işlem görecek. Dün yapılan açıklamada "DCT Trading Dış Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 37.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 130.000.000 TL nominal değerli paylar Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 31/07/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 14 TL baz fiyat, "DCTTR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir" denilmişti.

ENDEKSLER

Öte yandan Borsa İstanbul'dan şu bilgi paylaşıldı:

DCT TRADING DIS TICARET payları, 31/07/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST Ticaret ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 130.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.