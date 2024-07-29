DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları bugün Halk Yatırım tarafından açıklandı. DCT Trading halka arz sonuçları şöyle:

DCT TRADING HALKA ARZ SONUÇLARI

25 – 26 Temmuz 2024 tarihlerinde talep toplanan DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 14,00 TL olarak belirlenmiştir. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, nominal halka arz büyüklüğü olan 525.000.000 TL’nin 2,41 katına denk gelen filtrelenmemiş 1.267.375.060 TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arz sonucunda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 37.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Dağıtım sonuçları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmuştur.





Halk Yatırım ayrıca "DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. paylarının 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcı bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

DCT TRADING KAÇ LOT DAĞITTI

DCT Trading Dış Ticaret halka arzında toplama 37.500.000 lot dağıtıldı.