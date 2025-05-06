Denge Yatırım Holding AŞ'den KAP'a yapılan bildirime göre Rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi 8 Mayıs 2025. Şirketten yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %100 oranında 300.000.000 TL artırılarak, 300.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 300.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararıyla onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 05.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimizin internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.

Şirketimiz pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %100 olup, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları 08.05.2025 – 22.05.2025 tarihleri arasında 15 (onbeş)gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak belirlenmiştir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Satış tarihleri ayrıca bildirilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye kamuya aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr, şirketimizin www.dengeholding.com.tr ve halka arzda aracılık yapan Dinamik Yatırım Menkul A.Ş. 'nin www.dinamikyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerindede ulaşılması mümkündür.

