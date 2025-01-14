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Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) SPK'dan yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz tarihi de bugün belli oldu.

14 Ocak 2025 | 11:33
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (14 Ocak) KAP'a bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım işlemleri başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15 Ocak çarşamba.

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 750.000.000,00 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan özkaynaklar kalemi altında yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmak suretiyle 245.000.000,00 TL artırılarak 245.000.000,00 TL'den 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun 09.01.2025 tarihli ve 2/2 sayılı kararında uygun bulunmuş olup Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 15.01.2025 tarihinde başlanacaktır.

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Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
5 hissedeki işlemleri nedeniyle 1 şirket için tedbir kararı var
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Anadolu Efes (AFES), Fitch kredi notunu duyurdu
Batıçim (BTCIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Ege Profil (EGPRO) bedelsiz tarihi belli oldu
Gülermak halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı?
2025 yılında borsayı etkileyebilecek en önemli 20 faktör
Halka arz oluyor: Şirketten açıklama var
Halka arz olan şirketi yönetim kurulu üyesi anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
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