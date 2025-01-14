Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (14 Ocak) KAP'a bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım işlemleri başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15 Ocak çarşamba.



Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 750.000.000,00 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan özkaynaklar kalemi altında yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmak suretiyle 245.000.000,00 TL artırılarak 245.000.000,00 TL'den 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun 09.01.2025 tarihli ve 2/2 sayılı kararında uygun bulunmuş olup Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 15.01.2025 tarihinde başlanacaktır.