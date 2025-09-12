Danimarka'dan yola çıkan marka Türkiye pazarına giriyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Joe & The Juice, Türkiye operasyonlarına başlıyor. Açıklamaya göre 2002 yılında Danimarka’da kurulan marka bugün 430’dan fazla lokasyonda hizmet veriyor.



"Yeni bir franchise ortaklığıyla Türkiye pazarına girdiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasını yapan Joe & The Juice CEO’su Thomas Noroxe, "Bölgenin en dinamik ve gelecek vaat eden pazarına attığımız bu adım, markamızın küresel yolculuğunda önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz Türkiye" dedi.

Joe & The Juice’u Türkiye’ye getirmekten büyük heyecan duyduklarını ifade eden Food Quest CEO’su Karim Hajjali ise "Enerji, sağlık ve yaşam tarzı odaklı markamızın Türk tüketicisiyle güçlü bir bağ kuracağına inanıyoruz" diye konuştu.

3 yılda 25 şube hedefliyor

Markanın Türkiye’deki ilk şubesi 12 Eylül’de İstanbul’da EMAAR AVM’de kapılarını açtı.

Joe & The Juice Türkiye Marka Müdürü Tuğcan Dağcı "İlk yılımızda 8 şubeye, 3 yıl içinde ise 25 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. İlk mağazalarımızı İstanbul’da açtıktan sonra İzmir ve Ankara’nın yanı sıra Bodrum ve Çeşme gibi turizm bölgelerinde misafirlerimizle buluşacağız. Daha uzun vadede ise önümüzdeki 10 yılda Türkiye genelinde 80 şubeye ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.