Çin'de ortaya çıktı: Güncellenen Toyota Corolla böyle görünecek

Motor1.com'un haberine göre Toyota Corolla Çin pazarında bir güncellemeye hazırlanıyor. Bu durum, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yayımlanan yeni onay görselleriyle ortaya çıktı.
Fotoğraflara göre en belirgin değişiklik aracın ön tarafında. Toyota'nın yeni tasarım dili modele uygulanmış. Güncellenen Corolla Prius ve RAV4'ü anımsatan yeni bir ön tasarıma sahip.
İç mekân görselleri yer almadığı için, Toyota'nın mevcut gösterge panelini koruyup korumayacağı ise şu an bilinmiyor.
Modelin hem benzinli hem de hibrit motor seçenekleriyle sunulması planlanıyor. Bu güncellemenin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmış durumda değil.