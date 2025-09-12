ARA
Çin'de ortaya çıktı: Güncellenen Toyota Corolla böyle görünecek

Toyota Corolla'nın yeni versiyonu Çin'de ortaya çıktı.


Çin'de ortaya çıktı: Güncellenen Toyota Corolla böyle görünecek

Motor1.com'un haberine göre Toyota Corolla Çin pazarında bir güncellemeye hazırlanıyor. Bu durum, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yayımlanan yeni onay görselleriyle ortaya çıktı. 


 

1 Corolla Allion

Corolla Allion

Habere göre bu görsellerde sedan, 'Corolla Allion' adıyla yer alıyor.

 

2 ÖNE TARAF

ÖNE TARAF

Fotoğraflara göre en belirgin değişiklik aracın ön tarafında. Toyota'nın yeni tasarım dili modele uygulanmış. Güncellenen Corolla Prius ve RAV4'ü anımsatan yeni bir ön tasarıma sahip.

 

İç mekân görselleri yer almadığı için, Toyota'nın mevcut gösterge panelini koruyup korumayacağı ise şu an bilinmiyor.

 

Modelin hem benzinli hem de hibrit motor seçenekleriyle sunulması planlanıyor. Bu güncellemenin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmış durumda değil.

 
