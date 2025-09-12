Togg T10F test sürüşü hangi illerde ve nerede yapılıyor?

Togg T10F için ön siparişler, Türkiye'de 15 Eylül'de, Avrupa'da ise 29 Eylül'de açılacak. Aracın satış fiyatı da bu tarihlerde netleşecek.
1 Test sürüşü yapılabilen yerler
Togg, sosyal medya hesabından T10F'le test sürüşü yapılabileceğini duyurdu ve adresleri paylaştı. Açıklamaya göre Togg T10F'i test etmek için aşağıdaki noktalardaki Togg Deneyim Merkezleri'ni ziyaret edebilirsiniz:
Bodrum | Yalıkavak Marina
İstanbul | Akasya AVM
İstanbul | Yedi Mavi
İstanbul | İstinye Park
İstanbul | Mall of İstanbul
İstanbul | Zorlu Center
İzmir | Agora AVM
İzmir | Bornova
Kayseri | Kayseri Park
Samsun | Bulvar AVM
Konya | Enntepe AVM