Togg T10F test sürüşü hangi illerde ve nerede yapılıyor?

Togg'un Almanya'da tanıtımı yapılan yeni modeli Togg T10F için Türkiye'deki test sürüşleri başladı. Peki, test sürüşü nerelerde yapılıyor? İşte adresler...


Son Güncellenme:
Togg T10F test sürüşü hangi illerde ve nerede yapılıyor?

Togg T10F için ön siparişler, Türkiye'de 15 Eylül'de, Avrupa'da ise 29 Eylül'de açılacak. Aracın satış fiyatı da bu tarihlerde netleşecek.

 

 

1 Test sürüşü yapılabilen yerler

Test sürüşü yapılabilen yerler

Togg, sosyal medya hesabından T10F'le test sürüşü yapılabileceğini duyurdu ve adresleri paylaştı. Açıklamaya göre Togg T10F'i test etmek için aşağıdaki noktalardaki Togg Deneyim Merkezleri'ni ziyaret edebilirsiniz:

 

Adana | M1 AVM

Ankara | Söğütözü

Ankara | Panaroma AVM
 

 

Antalya | Agora AVM

Bursa | Downtown

Bursa | Togg Teknoloji Kampüsü/Gemlik
 

 

Bodrum | Yalıkavak Marina

İstanbul | Akasya AVM

İstanbul | Yedi Mavi

İstanbul | İstinye Park

İstanbul | Mall of İstanbul

İstanbul | Zorlu Center

İzmir | Agora AVM

İzmir | Bornova

Kayseri | Kayseri Park

Samsun | Bulvar AVM

Konya | Enntepe AVM

 
