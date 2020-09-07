Geçen hafta Euro/dolar paritesi 1,19’un altına indi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden Lane, paritenin bulunduğu seviyenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Bu açıklamanın ECB’nin güçlü Euro’ya sıcak bakmadığını gösterdiği söyleniyor.

ISM imalat rakamı başta olmak üzere ABD’den gelen verilerin pozitif tablo ortaya koymasının da 1,20’ye yönelen paritenin belirgin şekilde geri çekilmesine neden olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Uzmanlar, 1,2030’u güçlü bir direnç noktası olarak görüyor. Bu seviye aşılmadıkça kısa vadede yükselişler kâr satışıyla karşılaşmaya devam edebilir.

Kısa vadeli indikatörlerin paritedeki yukarı yönlü eğilimi teyit etmemeyi sürdürdüğü de ifade ediliyor.