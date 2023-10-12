Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında hisse başına 17,11 TL’den 17 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirilirken, toplam halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu.

İşleme aracılık eden Gedik Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre halka arz edilen hisselerin yüzde 99,82’si yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtıldı. KAP açıklamasında ayrıca şu bilgiler yer aldı:

Dofer Yapı paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 17,11 TL olarak tespit edilmiş olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 290.870.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 3.345.801 adet emir ile satışa sunulan adedin 4,4 katına denk gelen 75.075.992 pay karşılığı toplam 1.284.550.223,12 TL tutarlı talep gelmiştir. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra, 3.280.810 adet yatırımcıdan gelen 73.653.005 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 17.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.



