Doğan Holding temettü teklifini duyurdu

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Doğan Holding temettü teklifini duyurdudoğ

Doğan Holding, bugün (20 Mart) KAP'a yönetim kurulunun temettü kararını duyurdu.

20 Mart 2025 | 09:18
Son Güncellenme: 20 Mart 2025 | 09:22
Doğan Holding temettü teklifini duyurdudoğ

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin (DOHOL) KAP'a yaptığı açıklamaya göre pay başına brüt 0,3056939 TL, net 0,2598398 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Nakit kar payı hak kullanımın başlayabileceği son tarih 30 Eylül. Şirketten yapılan açıklamadaki detaylar şöyle:

Vergi Mevzuatı'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na (Yasal Kayıtlar) göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde; 1.516.792.180,90 Türk Lirası tutarında Net Dönem Zararı oluştuğu;

Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına göre; 4.200.292.101,49 Türk Lirası tutarında Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu görülerek;

a) Kar dağıtımında 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlar'ın esas alınması,

b) ‘Çıkarılmış Sermaye'nin brüt % 30,57'si, net % 25,98'i esas alınmak üzere; brüt 800.000.000 Türk Lirası, net 680.000.000 Türk Lirası tutarında ‘nakit' kar dağıtımı yapılması,

c) Kar dağıtımına en geç 30 Eylül 2025 tarihinde başlanması,

d) Dağıtılması önerilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan kayıtlarda "Dönem Net Karı"ndan, Yasal Kayıtlarda ise "Olağanüstü Yedekler" hesabından karşılanması hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
 

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Agesa Hayat ve Emeklilik temettü kararını duyurdu
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Bir şirketten daha temettü kararı var
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