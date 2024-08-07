Doğan Holding'ten KAP'a 2 satın alma açıklaması

Doğan Holding'ten KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

Doku Madencilik Paylarının Devralınması Hakkında

Doku Madencilik ve Ticaret A.Ş. (Doku Madencilik) sermayesini temsil eden toplam 3.465.000 TL nominal değerli payların;

- 1.732.500 TL nominal değerli % 50'sinin; 9.000.000 Amerikan Doları bedelle (beher pay başına alış fiyatı 5,1948 Amerikan Doları) Kurmel Holding A.Ş.'den ve

- 866.250 TL nominal değerli % 25'inin; 4.500.000 Amerikan Doları bedelle (beher pay başına alış fiyatı 5,1948 Amerikan Doları) Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'den olmak üzere toplamda 2.598.750 TL nominal değerli % 75'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde ve bazı uyarlamalara tabi olarak; toplamda 13.500.000 Amerikan Doları bedelle devralınmasına (İşlem) yönelik olarak Şirketimiz ve unvanı geçen şirketler arasında 06.08.2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanması hedeflenmektedir. Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Gümüştaş Madencilik Paylarının Devralınması Hakkında

Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş. (Gümüştaş Madencilik) sermayesini temsil eden toplam 20.200.000 TL nominal değerli payların;

- 10.100.000 TL nominal değerli % 50'sinin; 82.000.000 Amerikan Doları bedelle (beher pay başına alış fiyatı 8,1188 Amerikan Doları) Kurmel Holding A.Ş.'den ve

- 5.050.000 TL nominal değerli % 25'inin ise; 41.000.000 Amerikan Doları bedelle (beher pay başına alış fiyatı 8,1188 Amerikan Doları) Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'den olmak üzere toplamda 15.150.000 TL nominal değerli % 75'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde ve bazı uyarlamalara tabi olarak; toplamda 123.000.000 Amerikan Doları bedelle devralınmasına (İşlem) yönelik olarak Şirketimiz ve unvanı geçen şirketler arasında 06.08.2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanması hedeflenmektedir. Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

DMC Paylarının Satışı Hakkında

Öte yandan dün Doğan Holding'ten bir de satış açıklaması geldi. Açıklama şöyle:

Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin (DMC) % 60 oranındaki payını (8.171.903 TL nominal değerli pay), Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır.

Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan % 40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile satışına (İşlem) yönelik olarak DMC Invest B.V. ile Believe International arasında 06/08/2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacağı öngörülmektedir.