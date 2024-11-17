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Doğanlar Mobilya (DGNMO) temettü tarihi ve miktarı

Borsa İstanbul'da bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş şirketler arasında Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. de bulunuyor.

17 Kasım 2024 | 23:49
Doğanlar Mobilya (DGNMO) temettü tarihi ve miktarı

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. DGNMO bu hafta temettü dağıtacak. Şirket pay başına brüt 0,2857142 TL, net 0,2571427 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Kasım, ödeme tarihi ise 22 Kasım.

TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketin daha önce yaptığı temettü açıklaması şöyleydi: Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Haziran 2024 tarihli, Kar Dağıtım Politikasında belirtildiği üzere Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli stratejimiz, nakit akış durumu da dikkate alınarak 2023 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçe olarak 22.448.099 TL tutarın, 31.12.2023 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı olarak ayrılması,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın 100.000.000 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,2857142 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %28,57142) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 7.867.431 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

- Nakit kar payı ödeme tarihinin 20 Kasım 2024 olarak belirlenmesi, hususları Genel kurul tarafından kabul edilmiştir.

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Doğanlar Mobilya (DGNMO) temettü tarihi ve miktarı
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