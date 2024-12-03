Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin üretim tesislerinde süregelen GES yatırımlarından Doğanlı Köyü Düzce adresindeki Düzce GES projemiz tamamlanmış olup, 4.956,6 kWp/3.500 kWe gücündeki lisansız GES Elektrik Santralimiz için Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılan inceleme sonucunda resmi kabul işlemi yapılarak devreye alınmıştır. Şirketimizin sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde hayata geçirdiğimiz GES projelerimiz ile hem enerji bağımlılığımızın, hem de karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlanacaktır.