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Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün (2 Aralık) KAP'a Düzce GES yatırımının tamamlanmasına ilişkin bildirimde bulundu.

03 Aralık 2024 | 08:21
Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin üretim tesislerinde süregelen GES yatırımlarından Doğanlı Köyü Düzce adresindeki Düzce GES projemiz tamamlanmış olup, 4.956,6 kWp/3.500 kWe gücündeki lisansız GES Elektrik Santralimiz için Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılan inceleme sonucunda resmi kabul işlemi yapılarak devreye alınmıştır. Şirketimizin sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde hayata geçirdiğimiz GES projelerimiz ile hem enerji bağımlılığımızın, hem de karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

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Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
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