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Doğu Aras Enerji (ARASE) temettü tarihini duyurdu

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. bugün KAP'a temettü tarihini bildirdi.

17 Eylül 2024 | 19:01
Doğu Aras Enerji (ARASE) temettü tarihini duyurdu

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'den bugün KAP'a kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulunun belirlediği tarih bildirildi. Şirket, pay başına brüt 0,9136708 TL, net 0,8223037 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Eylül, ödeme tarihi ise 25 Eylül olarak açıklandı. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim kurulu'nun 16.09.2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararı gereği;
Şirketimizin 12.08.2024 tarihinde yapılan ve Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğünce 13.08.2024 tarihinde tescil edilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul topantısında alınan kar dağıtım kararı çerçevesinde , Şirket hissedalarına hisseleri oranında toplam 228.417.724,13 TL'nin (İKİ YÜZ YİRMİ SEKİZ MİLYON DÖRT YÜZ ON YEDİ BİN YEDİ YÜZ YİRMİ DÖRT TÜRK LİRASI ON ÜÇ KURUŞ) 23.09.2024 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

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Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (17 Eylül)
Hektaş (HEKTS) bedelli tarihini duyurdu
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