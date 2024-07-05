Doğuş Otomobil'den KAP'a yapılan açıklamada 'Aerofoils GmbH ile distribütörlük sözleşmesi imzalandığı' duyuruldu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Aerofoils GmbH ile Şirketimiz arasında; "Aerofoil" marka "e-foil ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

Doğuş Otomobil açıklamasında yeni iş ilişkisinin etkisi için de "Denizcilik sektöründe ürün gamımızın çeşitlenmesini sağlayacaktır" dedi.