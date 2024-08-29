Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü avansı kararı

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. dün 'kar payı avansı' ödemesine ilişkin yönetim kurulu kararını KAP'a bildirdi. Buna göre şirket pay başına brüt 10 TL, net 9 TL ödeyecek. Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 2 Eylül, ödeme tarihi ise 4 Eylül 2024. Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin, 28.08.2024 tarihinde kamuoyuna açıklanmış konsolide finansal tablolarda görüleceği üzere 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde oluşan ara dönem kârından SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kâr dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedeflere uygun pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini dikkatte tutarak, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından; 16.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda gündemin 7. maddesi ile Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında, elde edilen ara dönem kârından 2.200.000.000 TL kâr payı avansı dağıtılmasına karar verilmiştir.

