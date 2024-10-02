Dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında; BİST’te işlem gören Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO), Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) hisselerine Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 1 Kasım 2024 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.