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  • Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Durukan Şekerleme San. ve Tic. AŞ'nin halka arzı için 11-12 Eylül arasında talep toplanmaştı. Durukan Şekerleme halka arz sonuçları bugün belli oldu. Dağıtım sonucunda 689.338 adet yatırımcıya 42.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

13 Eylül 2024 | 15:34
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Durukan Şekerleme halka arz sonuçları bugün açıkladı.  Toplam halka arz büyüklüğü 722.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Durukan Şekerleme halka arz sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle: 

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ SONUÇLARI

  • Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 11 – 12 Eylül 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 17,00 TL’den talep toplanmıştır.
  • Halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 32.500.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 10.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 722.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 698.198 adet emir ile satışa sunulan adedin 3.27 katına tekabül eden 138.935.808 adet nominal değerli paylar için 2.361.908.736 TL tutarlı talep gelmiştir.
  • Dağıtım sonucunda 689.338 adet yatırımcıya 42.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

DURUKAN ŞEKERLEME KAÇ LOT DAĞITTI?

Halka arzda 42.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Halka arzda kişi başı en fazla 67-68 lot dağıtım oldu.  

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Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması
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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
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