Düşen faizlerin etkilediği sektörler

Kasım 3, 2019 0 Yorum 23 Okunma
Düşen faizlerin etkilediği sektörler

Ekonomide düşük faiz ortamı sürüyor. Bunun hisse senetlerini destekleyeceği, iç talebe duyarlı otomotiv, konut, beyaz eşya, dayanıklı tüketim gibi sektörleri olumlu etkileyeceği öngörülüyor.

Fonlama maliyetlerinin aşağı gelmesi de bankalara olumlu yansıyabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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