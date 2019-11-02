Düşen faizlerin etkilediği sektörler
Ekonomide düşük faiz ortamı sürüyor. Bunun hisse senetlerini destekleyeceği, iç talebe duyarlı otomotiv, konut, beyaz eşya, dayanıklı tüketim gibi sektörleri olumlu etkileyeceği öngörülüyor.
Fonlama maliyetlerinin aşağı gelmesi de bankalara olumlu yansıyabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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